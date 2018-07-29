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"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يوليو الأربعاء المقبل

الأحد، 29 يوليه 2018 12:43 ص
"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يوليو الأربعاء المقبل جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة  التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو المقبل، اعتبارًا من  يوم الأربعاء المقبل، من خلال شركتى الجملة "العامة"و"المصرية"، حيث سيتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافظات، ليصرفونها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وأكد المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات  القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع المدعمة للمواطنين عن شهريوليو  المقبل، وصرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، خاصة بعد توفير السلع، خاصة السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة بجانبالعديد من السلع الأخرى.

وكان  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،  قد كلف الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة بزيادة طرح كميات إضافية من منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بنسبة تصل 50% استعدادا لعيد الأضحى المبارك لزيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء اللحوم خلال هذه الأيام.


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التموين

الشركة العامة

السلع المدعمة

شهر يوليو




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