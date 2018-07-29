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التعليم: ضبط طالب بمدرسة كفر الشيخ الزراعية بعد تصوير ورقة امتحان الدور الثانى

الأحد، 29 يوليه 2018 04:04 م
التعليم: ضبط طالب بمدرسة كفر الشيخ الزراعية بعد تصوير ورقة امتحان الدور الثانى طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن طلاب التعليم الفنى أدوا اليوم الأحد الموافق ٢٩/ ٧/ ٢٠١٨ امتحانات اليوم الثاني التحريرية للدور الثانى.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان  الذى عقد اليوم مقسم على فترتين حيث أن عدد المواد الامتحانية في الفترة الأولي (39) مادة، وفى الفترة الثانية عدد المواد الامتحانية (2) مادة، فى (422) لجنة، حيث يبلغ عدد لجان التجارى نظام 3 سنوات عدد (116) لجنة، والتجاري 5 سنوات  (1) لجنة، والفندقى 3 سنوات  (7) لجان، والزراعى 3 سنوات (56) لجنة، والمهنى الزراعى 5 سنوات  (9) لجان، والصناعى 3 سنوات   (166) لجنة، والمهنى الصناعى (60) لجنة، والصناعى 5 سنوات  (7) لجان.

وأشار مجاهد من خلال المتابعة بغرف العمليات علي مستوى المديريات التعليمية لم ترد أية شكاوى، سوى قيام الطالب ( م. أ.و) بمدرسة كفر الشيخ الزراعية بتصوير ورقة امتحان اللغة الإنجليزية، وتم ضبطه واستدعاء الشئون القانونية للتحقيق معه.


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