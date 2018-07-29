البحرين تعلن بدء التقديم لجائزة الملك حمد بن عيسى لتكنولوجيا المعلومات

كتب – محمود محيى

أعلنت ممكلة البحرين عن بدء التقديم لجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال فى مجال التعليم لعام 2018 والتى تمول من جانب المملكة.

وقال خلود راشد المطر، المستشارة الثقافية للملكة البحرين لدى مصر، فى بيان لها اليوم الأحد، إن مجال البحث لهذا العام سيكون "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لضمان التعليم للفئات المستبعدة والضعيفة" لتعزيز أهداف أجندة التعليم 2030، وتحديدا الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.

وأشار البيان إلى أن البدء بتقديم الترشيحات للجائزة والتى ستقدم فى احتفال رسمى فى مقر منظمة اليونسكو فى باريس بداية عام 2019 لعدد أثنين من لافائزين وقيمتها 25 ألف دولار أمريكى لكل فائز.

ويتم تقديم الترشيحات باللغتين الإنجليزية والفرنسية إلكترونيا إلى الجهة المعنية فى اليونسكو ويتم التسجيل للجائزة باللغة الإنجليزية من خلال الموقع الرسمى لمنظمة اليونسكو على الإنترنت، علما بأن أخر موعد لتقديم الترشيحات هو 31 أكتوبر 2018.