video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يقتحم قرية كوبر غرب رام الله وينشر جنوده على أسطح المنازل

الأحد، 29 يوليه 2018 12:03 ص
الاحتلال يقتحم قرية كوبر غرب رام الله وينشر جنوده على أسطح المنازل قوات الاحتلال
(أ ش أ)
إضافة تعليق

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأقامت حاجزا وسط القرية.

وأفاد شهود عيان بأن ثمانية "جيبات" عسكرية اقتحمت القرية، واعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل بعض الفلسطينيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا وسط القرية، بينما انتشر جنود المشاة فى أرجاء القرية.

يأتى الاقتحام بعد عدة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال منذ تنفيذ ابن قرية كوبر الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاما)، عملية طعن مستوطنين مساء الخميس، فى مستوطنة (آدم) المقامة عنوة على أراضى مواطنى بلدة جبع شمال القدس المحتلة، والتى أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حماس ترحب بإعلان "الأمم المتحدة" تشكيل لجنة تحقيق فى انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يصادر أراضى 38 عائلة فلسطينية لأغراض عسكرية

الاحتلال

قرية كوبر

رام الله

فلسطين

اسرائيل




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة