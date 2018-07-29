الاحتلال يقتحم قرية كوبر غرب رام الله وينشر جنوده على أسطح المنازل

(أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأقامت حاجزا وسط القرية.

وأفاد شهود عيان بأن ثمانية "جيبات" عسكرية اقتحمت القرية، واعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل بعض الفلسطينيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا وسط القرية، بينما انتشر جنود المشاة فى أرجاء القرية.

يأتى الاقتحام بعد عدة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال منذ تنفيذ ابن قرية كوبر الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاما)، عملية طعن مستوطنين مساء الخميس، فى مستوطنة (آدم) المقامة عنوة على أراضى مواطنى بلدة جبع شمال القدس المحتلة، والتى أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.