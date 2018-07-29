الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلى 1.052 تريليون جنيه ونمو القطاع الخاص كلمة السر

كتبت- هبة حسام

ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لـ 1.052 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/ 2018، مقابل 876 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2016/2017، بزيادة بلغت نسبتها 20%.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نشرته المعلوماتية لشهر يوليو الجارى، ساهم نمو القطاع الخاص فى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، حيث حقق القطاع الخاص ناتج بقيمة 707.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/ 2018، مقابل 589.5 مليار جنيه بالربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017.

أشار التقرير الإحصائى، إلى أن ناتج القطاع العام ارتفع أيضاً ولكن بشكل أقل من القطاع الخاص، حيث حقق القطاع العام ناتج بقيمة 321.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/ 2018، مقابل 272 مليار جنيه للربع المماثل من العام المالى 2016/2017.

بلغ إجمالى ناتج القطاعين الخاص والعام 1.029 تريليون جنيه من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق الجارية والبالغ 1.052 تريليون جنيه كما هو مذكور عالياً.

ارتفع إجمالى ناتج القطاعين العام والخاص بنسبة 19.4% خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بمثيله من العام المالى 2016/2017، والذى بلغت قيمة الناتج به للقطاعين 861.5 مليار جنيه.

أظهرت بيانات التقرير الإحصائى أيضاً، ارتفاع الاستهلاك والاستثمار واللذان ساهما فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث ارتفع الاستثمار والمخزون بنسبة 27.3% بعد أن حقق ناتج بقيمة 191 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى، مقابل 150 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام المالى السابق له.

بينما حقق الاستهلاك النهائى ناتج بقيمة 979.8 مليار جنيه، مقابل 868.7 مليار جنيه بارتفاع 12.8%، كما أشار التقرير الإحصائى إلى ما تحقق من ناتج فى قطاع التجارة الخارجية "واردات وصادرات" خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2017/2018، والذى بلغ 327.2 مليار جنيه واردات، مقابل 208.4 مليار جنيه صادرات.

أما فى قطاعى الزراعة والخدمات، بلغت قيمة الناتج المحقق منهما والذى ساهم أيضاً فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، 52.3 مليار جنيه لقطاع الخدمات خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، مقابل 44.3 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام المالى 2016/ 2017 بارتفاع 18.1%، و110.6 مليار جنيه لقطالع الزراعة، مقابل 94 مليار بارتفاع 17.7%.

وعن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى "بسعر السوق الجارى"، أوضح التقرير ارتفاعه إلى 26.5 ألف جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/ 2018، مقابل 21.3 ألف جنيه فى الربع الثالث من العام المالى 2016/ 2017.