الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وتكون متكاثرة على مدينتي حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار هناك ، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 32

مطروح 22 30

السلوم 21 29

سيوة 23 37

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

العريش 24 31

رفح 24 31

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 35

رأس سدر 24 36

نخل 18 34

نويبع 25 35

طابا 24 34

كاترين 16 31

الطور 26 34

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 35

بني سويف 25 35

المنيا 23 35

أسيوط 25 36

سوهاج 26 37

قنا 27 38

الأقصر 27 39

أسوان 28 40

أبوسمبل 28 40

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 30 37

أبو رماد 31 36

رأس حدربة 32 35

حلايب 32 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42

المدينة 31 43

الرياض 28 40

المنامة 32 40

أبوظبي 32 42

الدوحة 30 41

الكويت 32 46

دمشق 16 34

بيروت 25 30

عمان 17 29

القدس 19 27

غزة 25 31

بغداد 27 48

مسقط 30 38

صنعاء 16 29

الخرطوم 25 36

طرابلس 24 35

تونس 21 34

الجزائر 18 28

الرباط 16 27

نواكشوط 24 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 32

اسطنبول 22 31

إسلام آباد 25 31

نيودلهي 25 30

جاكرتا 23 32

بكين 23 32

كوالامبور 25 31

طوكيو 23 28

أثينا 22 30

روما 20 32

باريس 16 31

مدريد 20 34

برلين 19 31

لندن 16 28

مونتريال 16 27

موسكو 20 29

نيويورك 20 30

واشنطن 20 31