اغتيال محام سابق للرئيس اليوغوسلافى الأسبق "ميلوشيشفيتش" فى بلجراد

أ ف ب

أعلنت الشرطة الصربية، أن المحامى المعروف دراجوسلاف أونيانوفيتش، الذى كان من أحد المدافعين عن الرئيس اليوغوسلافى الأسبق سلوبودان ميلوشيفيتش خلال محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، اغتيل مساء السبت فى بلجراد.

وقالت الصحف الصربية، إن هذا المحامى البالغ من العمر 56 عاما والذى اغتيل مساء السبت، أمام منزله، كان من المدافعين أيضا عن أحد زعماء المافيا فى صربيا ومونتينيجرو لوكا بويوفيتش.

وقال المسئول فى الشرطة الصربية ديان كوفاسيفيتش، إن "الشرطة تبحث عن الشخص الذى اغتال... المحامى دراجوسلاف أونيانوفيتش وجرح ابنه البالغ من العمر 26 عاما فى ذراعه".

ولا تربط الشرطة بين قتل أنيانوفيتش وصفته كمحام سابق لميلوشيفيتش أو للوكا بويوفيتش الذى قالت صحيفة "فيسيرنيى نوفوستي" إنه يمضى عقوبة بالسجن 18 عاما فى إسبانيا لحيازته اسلحة.