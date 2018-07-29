اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الأحد، وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه اليوم ضمن فعاليات اليوم الثانى والأخير من المؤتمر السادس للشباب.

الرئيس السيسى فى اليوم الثانى والأخير من مؤتمر الشباب: لولا الإجراءات الصعبة لوصل الاقتصاد المصرى لنقطة كارثية.. ويؤكد: الهجوم على التأمين الصحى الجديد يفقد المواطن الثقة فى المنظومة

رسائل السيسى للخليج والوطن العربى فى جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب: وقوفكم بجانب بلادنا يشهد له التاريخ

"التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يوليو الأربعاء المقبل

رئيس الرقابة الإدارية: مفيش خطوط حمراء.. وتعويم الجنيه مكافحة للفساد.. و900 مليار قيمة نزاعات ممولين مع مصلحة الضرائب

استقبال حافل لإيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمى بعد خروجها من السجن

وزير النقل يشكل لجنة فنية لبحث أسباب خروج قطار أسوان عن القضبان.. ورئيس السكة الحديد الجديد: مهمتى إعادة ضبط منظومة تشغيل القطارات

الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلى لـ 1.052 تريليون جنيه ونمو القطاع الخاص كلمة السر

رسميا .. اتحاد الكرة يعتمد تغيير اسم نادى الأسيوطى إلى الأهرام

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022