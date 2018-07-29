استطلاع رأى: تراجع التأييد لتكتل ميركل المحافظ لأدنى مستوى فى 12 عاما

(رويترز)

أظهر استطلاع للرأى اليوم الأحد، أن التأييد الذى يحظى به التكتل المحافظ بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006 وسط محاولات لتخطى خلاف مرير بشأن سياسية الهجرة شكل تهديدا للائتلاف الحاكم فى البلاد.

وجاءت نسبة التأييد فى الاستطلاع، الذى أجراه معهد إمنيد ونشرته صحيفة بيلد أم زونتاج، لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تنتمى له ميركل وحزبه الشقيق الاتحاد الاجتماعى المسيحى 29 بالمئة بانخفاض نقطة مئوية عن استطلاع سابق. وكانت نسبة التأييد فى الانتخابات التى جرت فى سبتمبر 33 بالمئة.

ويواجه الاتحاد الاجتماعى المسيحى انتخابات محلية صعبة فى أكتوبر فيما تظهر استطلاعات للرأى أنه قد يخسر الأغلبية المطلقة التى يتمتع بها فى بافاريا.

ولم يحقق الحزب الديمقراطى الاشتراكي، المشارك فى الائتلاف مع المحافظين، مكاسب على حساب شريكيه بل تراجع التأييد له أيضا بنقطة مئوية إلى 18 بالمئة.

ووفقا للاستطلاع الذى نشرته الصحيفة ظل تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف دون تغيير عند 15 بالمئة فيما ارتفعت نسبة التأييد لحزب الخضر بنقطتين مئويتين إلى 14 بالمئة فى أفضل نسبة له هذا العام.