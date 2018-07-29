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الأحد، 29 يوليه 2018 09:47 ص
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ارتفاع استهلاك السولار 13 ألف طن خلال شهر مايو بالمقارنة مع أبريل

الأحد، 29 يوليه 2018 09:00 ص
ارتفاع استهلاك السولار 13 ألف طن خلال شهر مايو بالمقارنة مع أبريل سولار
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفع الاستهلاك المحلى للسولار خلال شهر مايو الماضى بنحو 13 ألف طن ليسجل نحو 1.260 مليون طن، بالمقارنة مع شهر أبريل الماضى، الذى سجل نحو 1.247 مليون طن.
 
وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية فإن الإنتاج المحلى من السولار خلال شهر مايو الماضى سجل نحو 597 ألف طن ، بالمقارنة مع نحو 613 ألف طن خلال شهر أبريل الماضى، وهو ما يظهر انخفاضا بنحو 16 ألف طن. 
 
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من صباح السبت 16-6-2018، على أن تكون الزيادة على النحو التالى:
 
البوتاجاز المنزلى 50 جنيهًا للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، البنزين: بنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80.. 5.50 جنيه للتر، الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3‪.‬.

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