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إيران توافق على رفع الإقامة الجبرية عن المسئولين الإصلاحيين موسوى وكروبى

الأحد، 29 يوليه 2018 09:55 ص
إيران توافق على رفع الإقامة الجبرية عن المسئولين الإصلاحيين موسوى وكروبى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ف ب
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وافق المجلس الأعلى للأمن القومى فى إيران، الأحد على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسئولى المعارضة مير حسين موسوى، ومهدى كروبى منذ سبع سنوات لقيادتهما حركة احتجاج فى العام 2009، بحسب ما قال أحد الاقرباء لإعلام محلي.

وصرح حسين كروبى نجل المسئول الإصلاحى إن "لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومى صادق على القرار برفع الإقامة الجبرية"، بحسب ما أورد موقع "كلمة" القريب من الأسرة.

وتابع حسين كروبى أن "القرار سيرفع إلى المرشد الأعلى اية الله على خامنئي" الذى لديه عشرة أيام قبل اتخاذ قراره.

ولم يصدر تأكيد رسمى للقرار لكن التقارير وردت فى الوقت الذى يسعى فيه المسئولون الإيرانيون إلى توحيد الاصلاحيين والمحافظين إزاء الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وتدهور الوضع الاقتصادي.

 


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