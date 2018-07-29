إقلاع 245 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 19 ألف راكب إلى وجهاتهم

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، انطلاق 245 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها 19 ألف و173 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 106 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم الأحد ، انتظاما في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.