إغلاق مراكز الاقتراع فى الانتخابات العامة الكمبودية

(رويترز)

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها فى الانتخابات العامة فى كمبوديا، اليوم الأحد، وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الانتخابات لم تكن نزيهة أو عادلة فى ظل غياب أى مرشح بارز فى مواجهة رئيس الوزراء هون سين وترويع الناخبين.

ودعا معارضو هون سين إلى مقاطعة الانتخابات. وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات بعد إغلاق مراكز الاقتراع إن نسبة الإقبال بلغت 70.41 بالمئة.

لكن المشاهد على الأرض فى العاصمة فنومبينه رسمت صورة مختلفة. ففى مركز اقتراع قرب النهر فاق عدد العاملين فى المركز أعداد الناخبين وتوافدت أعداد محدودة خلال النهار.

واتسم مركز اقتراع آخر فى مدرسة بالهدوء وحضر عدد قليل للإدلاء بأصواتهم.

ويقول منتقدون، إن الانتخابات تمثل انتكاسة للديمقراطية فى كمبوديا بسبب ترويع حزب الشعب الكمبودى الحاكم للناخبين وحل حزب الإنقاذ الوطنى لكمبوديا المعارض الرئيسى العام الماضى وسجن زعيمه كيم سوخا فى اتهامات بالخيانة العظمى.