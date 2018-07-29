إصابة 4 ونفوق 8 حيوانات فى حريق بــ3 أحواش بالمراغة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية إقصاص دائرة مركز المراغة، وامتد إلى حوشين متجاورين، مما نتج عنه إصابة 4 بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال نشوب الحريق بحوش ملك علاء محمد على بخيت 40 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية وامتد لحوشين مجاورين ملك عبد اللاه السيد أبو اليزيد 62 سنة عامل ومحروس محمد أحمد العارف 60 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده.

ونتج عن الحريق إصابة مالك الحوش الأول وزوجته إيمان فتوح خلف 35 سنة ربة منزل وشقيقه ياسر محمد على بخيت 41 سنة مدرس محروسة أحمد محمد 38 سنة ربة منزل ويقيمون بذات الناحية " بحروق من الدرجات الثلاث بنسبة تتراوح من 15% إلى 50 % متفرقة بالجسم " أثناء محاولتهم استخراج الماشية الخاصة به.

تم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزى وسوهاج العام وبسؤال ملاك الأحواش قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بحوش الأول، مضيفين بنفوق "8" رأس ماشية واحتراق كمية من البوص والغلال ونفوا الشبهة الجنائية.

وتم إخطار الإدارة البيطرية بالمراغة لإتخاذ اللازم وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3272 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.