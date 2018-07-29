إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب عامل بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات مالية بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفى منوف العام "أ . ف . م" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة المركز مصاباً بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وحالته سيئة، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم الجامعى.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجته "ر . ع . ع" 41 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، اتهمت كل من "ح . ع . ج" 60 سنة، عامل مصاب بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم ونجله "على" 28 سنة، حلاق ومقيمان بذات الناحية بالتعدي علي زوجها بالضرب وإحداث إصابته لخلافات مالية بينهم .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعتترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة.