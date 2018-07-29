"إسكان الوادى الجديد" ينفذ مشروعات خدمية بتكلفة 37,4 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد استكمال أعمال مشروعات خدمية فى عدة مراكز، بتكلفة تصل إلى حوالى 37 مليون و 400 ألف جنيه، حيث يجرى الانتهاء من أعمال مشروع سوق بلاط الحضاري بتكلفة إجمالية 3,7 ملايين جنيه، كما يجرى تنفيذ مشروع 200 منفذ تجارى بتمويل صندوق تحيا مصر وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركزى الخارجة والداخلة، بتكلفة تصل إلى حوالى 4,7 مليون جنيه .

وأضاف "حسين"، أنه يجرى أيضا تنفيذ مشروعات الصرف الصحي فى قريتين بالداخلة والخارجة، بتكلفة 15,8 مليون جنيه كما يجرى العمل فى تنفيذ مكتب تموين بقرية المعصرة بالداخلة وتطوير الدور الثالث بمستشفى التكامل بقرية بولاق، بتكلفة إجمالية حوالى 15 مليون جنيه .