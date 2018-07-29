إزالة 139 حالة تعدي علي أراضي الدولة بالقليوبية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، تنفيذ حملات الإزالة تنفيذآ لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لحملة الموجة العاشرة، حيث نفذ مجلس مدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد، لإزالة التعديات بقرية بلقس، ميت حلفا، ميت نما، منطي.