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الأحد، 29 يوليه 2018 08:40 م
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إزالة 139 حالة تعدي علي أراضي الدولة بالقليوبية

الأحد، 29 يوليه 2018 07:50 م
إزالة 139 حالة تعدي علي أراضي الدولة بالقليوبية جانب من الإزالة
القليوبية إبراهيم سالم
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واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، تنفيذ حملات الإزالة تنفيذآ لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لحملة الموجة العاشرة، حيث نفذ مجلس مدينة قليوب برئاسة الدكتورة عزيزة السيد، لإزالة التعديات بقرية بلقس، ميت حلفا، ميت نما، منطي.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة ١٣٣ حالة ٦حالات طرق بمساحة ٥٧ متر، ١٢٧ حالة ري بمساحة ٢٦١٩،٥ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
كما شنت الوحدة المحلية بشبين القناطر حملة لإزالة التعديات الموجودة علي الأراضي الزراعيه واملاك الدولة، حيث تم إزالة 16 حالة تعدي بالقري التابعه للوحدة المحليه بطحوريا .
 
 
 

 


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