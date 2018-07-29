إزالة تعديات على 45 فدانا من أراضى الدولة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

شنت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الفيوم، الحملة العاشرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، نفذت خلالها 7 قرارات إزالة، بمساحة إجمالية 43 فدان و12 قيراط بمركزى الفيوم وطامية.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد كلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشن حملة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، بالبناء أو الزراعة.

نفذت الحملة، 7 قرارات إزالة تعديات بالبناء والزراعة على مساحة 43 فدان، و12 قيراط، و6 أسهم، و1054 متر، بمركزي الفيوم وطامية، منها 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بولاية المحميات الطبيعية بمركز سنورس، بإجمالي مساحة 43 فدان و12 قيراط و6 أسهم، وقرار إزالة تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، بإجمالي 1054 متر.