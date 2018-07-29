إذاعة جنوب سيناء توزع جوائز إحدى مسابقتها الرمضانية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أقامت إذاعة جنوب سيناء، اليوم الأحد، برئاسة الإعلامي الشاب أسامة عفيفي، مدير عام الإذاعة، احتفالية كبرى باستوديو الهوا، لتوزيع جوائز الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية "ابن وعَمَّر" ،التي قدمتها الإذاعة خلال شهر رمضان الماضي.،وبلغت قيمة جوائز المسابقة 6 آلاف جنيه مقدمة من جهاز تعمير سيناء، حيث تناولت مشروعات الدولة التي تمت على أرض محافظة جنوب سيناء، من خلال جهاز تعمير جنوب سيناء،وأسفرت المسابقة عن فوز 30 متسابقًا من مستمعي إذاعة جنوب سيناء الذين تابعوا المسابقة.

جاء ذلك في حضور فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء والمهندس السيد فهمى، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، والفائزين في المسابقة وذويهم، وكان في استقبال الحضور مدير عام الإذاعة رافقه عدد من قيادات الإذاعة منهم نبيل صالح مدير البرامج الإذاعية ونور مبارك مدير الأخبار ورمضان صبحي كبير مقدمي برامج ،وأشرف أحمد مدير المراسلين والمندوبين وسهير سعيد أخصائية البرامج والمتابعة البرامجية وعدد من المذيعين والمذيعات.

وأوضح مدير عام الإذاعة ،أن جوائز المسابقة مقدمة من منطقة تعمير جنوب سيناء وكانت عبارة عن جائزة يومية قيمتها مائتي جنيه، مشيرا أن جمهور مستمعي الاذاعة أشادوا بما قدمته اذاعة جنوب سيناء فى شهر رمضان وعبروا عن شكرهم للاذاعه ولمنطقة تعمير جنوب سيناء وجهاز تعمير سيناء فى المعلومات الثقافية التى قدمت فى المسابقه، وماتم معرفته من معلومات ثرية عن دور جهاز تعمير سيناء فى عملية تعمير سيناء والمشروعات التى نفذها جهاز تعمير سيناء فى كافة المجالات (طرق - اسكان- كهرباء - زراعات مختلفه وغيرها من المشروعات التى تنفذها الدولة لاهالى سيناء من خلال جهاز تعمير سيناء ومنطقة تعمير جنوب سيناء.

ووجه مدير عام اذاعة جنوب سيناء الشكر للمهندس سيد فهمى مدير منطقة تعمير سيناء والمهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء ولرئيس مدينة طور سيناء المحاسب فوزى همام، كما وجه الشكر لفريق العمل بإذاعة جنوب سيناء على نجاحاتهم التى تحققت فى الفترة الماضية.