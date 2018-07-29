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أيقونة النضال تتنفس حرية.. فنانون يوجهون رسائل لعهد التميمى بعد إطلاق سراحها

الأحد، 29 يوليه 2018 04:42 م
أيقونة النضال تتنفس حرية.. فنانون يوجهون رسائل لعهد التميمى بعد إطلاق سراحها عهد التميمى بعد الإفراج عنها
كتبت ريهام عبد الله
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استيقظ المهتمون بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن الحق الفلسطينى فى الأرض، على خبر سعيد، وهو الإفراج عن الناشطة الفلسطينية، عهد التميمى، بعد قضائها عدة شهور فى سجون الاحتلال الاسرائيلى، على خلفية صفعها جندى إسرائيلى.

 

وأصبح اسم عهد ملازما لمفهوم المقاومة ضد الاحتلال، تحول لأيقونة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بصورة خاصة، اليوم الأحد، وزين اسم الفتاة الفلسطينية الشقراء الترندين "العالمى والمصرى"، احتفاءا بحرية الفتاة الفسلطينية الشابة، وتهنئة أسرتها بحرية فتاتهم المناضلة.

 

مشاهير العالم العربى شاركوا العرب، الفرح بإطلاق عهد التميمى حرة، ووجهوا عدة رسائل لأيقونة النضال الفلسطينية فى الفترة الماضية.

 

وقالت الفنانة الكبيرة شريهان: "الحرة رمز السلام والحرية عهد التميمى حمداً لله على سلامتك يا ابنتى وقبلة على جباه جميع الآسرى الأحرار في قلوبنا، كوني سلام العالم أجمع".

 

شيريهان
شيريهان

 

فيما غرد الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "مبروك الحرية عهد التميمي، أجمل خبر لأهم قضية.. كل أهل فلسطين عندن بطلة".

إليسا
إليسا

 

فيما وجه مصطفى الآغا الإعلامى الشهير، رسالة لعهد التميمى، مقتبسا جملة مأخوذة من كلمات المهاتما غاندى، وقال: "يمكنك أن تقيدني، يمكنك أن تعذبني، يمكنك حتى أن تقوم بتدمير هذا الجسد، ولكنك لن تنجح أبدا فى احتجاز ذهني".

مصطفى الآغا
مصطفى الآغا

 

وغردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم: " بتلبقلك الحرية صباح الحرية!، وقالت النجمة اللبنانية الكبيرة نجوى كرم: "منعرف الكرامة إلها تَمَن.. بتخلّينا نعيش أحرار والحرية طعما حلو"، وغرد الإعلامى الشهير نيشان، مهنئا بإطلاق عهد حرة، فقال :" عهد التميمي.. الكرامة تتنفّس حرية".

نادين نسيب
نادين نسيب

 

نجوى كرم
نجوى كرم

 

نيشان
نيشان

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