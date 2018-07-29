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الأحد، 29 يوليه 2018 08:41 م
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أهالي بورسعيد يتضامنون مع ضحايا حادث أتوبيس الاستثمار بـ150 كيس دم

الأحد، 29 يوليه 2018 08:00 م
أهالي بورسعيد يتضامنون مع ضحايا حادث أتوبيس الاستثمار بـ150 كيس دم محافظ بورسعيد ومحافظ الدقهلية
بورسعيد السيد فلاح
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أعلنت مديرية الشئون الصحية في بورسعيد عن تلقي بنك الدم الرئيسي 150 كيس دم تبرع بهم أهالي المحافظة الشرفاء الذين هبوا لتقديم المساعدة لضحايا الحادث الأليم الذي وقع، صباح اليوم الأحد، علي طريق (بورسعيد -الإسماعيلية) وأسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 16 آخرين إثر تصادم سيارة نقل مع أخري مينى باص يستقل عمال بالاستثمار.
 
كما قرر رجل الأعمال صاحب المصنع الذي يعمل به ضحايا الحادث صرف 15 ألف جنيه وراتب 3 شهور لأسرة المتوفي و5 آلاف جنيه للمصاب فضلا عن تحمله جميع تكاليف العلاج علي نفقته الخاصة.
 
ومن جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بروح التكافل الاجتماعي التي تسود المحافظة من مواطني بورسعيد ورجال أعمالها منذ اللحظات الأولي لوقوع الحادث، مؤكدًا علي أن هذا المشهد ليس بجديد علينا حيث تظهر الشدائد معدن البورسعيدي الأصيل الذي هب للتبرع بدمه وماله وجهده ووقته لانقاذ حياة أخيه المصاب ومؤازرة أهل المتوفين.
 
وكان قد تفقد محافظ بورسعيد يرافقه الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية حالة المصابين وجميعهم من المطرية ، و يتلقون العلاج بمستشفي بورسعيد العام للاطمئنان عليهم وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية لهم.

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