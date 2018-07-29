أهالى "الحزام الأخضر" يتظلمون من هدم منازلهم ببرج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تقدم عدد من أهالى منطقة "الحزام الأخضر" بشكوى إلى محافظة الإسكندرية، بسبب هدم منازلهم فى حملات الإزالة المكبرة التى نظمها مركز ومدينة برج العرب للبناء المخالف، حيث شكا الأهالى من هدم منازلهم فى حملات الإزالة حتى أصبحوا مشردين بأبنائهم وطالبوا بوقف حملات الإزالة على المنطقة.

فى المقابل أكد جهاز ومدينة برج العرب، على أن حملات الإزالة تأتى فى إطار استعادة أراضى الدولة التى تم الاعتداء عليها من الأهالى، خاصة وأنه يتم تنفيذ تلك الحملات على الأهالى الذين لم يتقدمون بطلبات تقنين الأراضى أو سداد رسوم التقنين.

وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد شدد على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب حتى 14 يوينو بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه 25 يوليو 2018، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد هناك عدم وجود جدية ويعتبر تلك الطلبات لاغية وفقا للقانون، وسيتم إدارج تلك الطلبات فى الإزالات لإزالتها فورا، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أى تعديلات على أراضى الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص.