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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29 - 7 - 2018

الأحد، 29 يوليه 2018 09:16 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29 - 7 - 2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 29-7-2018.
 
 

إيقاف تداول 5 شركات

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية-ايسترن كومبانى، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، دلتا للطباعة والتغليف، المصرية للمشروعات السياحية العالمية.
 
 

البورصة تربح 6.9 مليار جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.341 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول 187 مليون ورقة مالية بقيمة 402 مليون جنيه عبر تنفيذ 15.3 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.15% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.04%، والعرب على 6.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.05%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 4.4 مليون جنيه، 353 ألف جنيه، 43 ألف جنيه، 11.2 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 15284 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.04% عند مستوى 742 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.  
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 12.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.90%
 
 
- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 14.47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%
 
 
- الشرقية – ايسترن كومبانى بسعر إغلاق 168.96 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%
 
 
- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 7.03 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.61%
 
 
- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19.48 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.45%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.20%
 
 
- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 2.59 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.12%
 
 
 - النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 24.14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%
 
 
 
- مجموعة بورتو القابضة بسعر إغلاق 0.23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%
 
 
 
-  مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 130.83 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%
 

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