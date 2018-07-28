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السبت، 28 يوليه 2018 11:25 ص
خالد صلاح
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2800 شركة تشارك فى معرض الصين الدولى للاستيراد بشنغهاى نوفمبر المقبل

السبت، 28 يوليه 2018 10:30 ص
2800 شركة تشارك فى معرض الصين الدولى للاستيراد بشنغهاى نوفمبر المقبل الرئيس الصينى شي جين
أ ش أ
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 أعلن نائب وزير التجارة الصينى "وانغ بينج نان" مشاركة 2800 شركة أجنبية بينها 200 شركة مدرجة على قائمة "فورتشن جلوبال 500" بالإضافة إلى قادة صناعيين، فى النسخة الأولى من معرض الصين الدولى للاستيراد الذى سيقام فى شنغهاى خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر القادم.

وأشار "وانغ بينج نان" - فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء فترة تسجيل الشركات للمشاركة فى المعرض - إلى أن الشركات المشاركة ستقيم نوافذ عرضها على مساحة تبلغ 270 ألف متر مربع، وأن هذه الشركات تنتمى إلى 130 دولة ومنطقة من خمس قارات، وتشمل دولا متقدمة ونامية بالإضافة إلى عدد من الدول الأقل نموا.

وأضاف أن المشاركين سيعرضون أكثر من 100 من المنتجات الجديدة والتكنولوجيات الحديثة فضلا عن سلع تتميز بها بلادهم، لافتا إلى أن السلطات الصينية اتخذت سلسلة من التدابير لتسهيل مشاركة الشركات، مثل منح المشاركين أولوية التخليص الجمركى فى الجمارك ومنح ضمان ضريبى للمعروضات التى سيتم جلبها إلى الصين.

وتابع:إنه إلى جانب جناح الشركات، أكدت 80 دولة وثلاث منظمات دولية مشاركتها فى جناح الدول بالمعرض، والذى يغطى مساحة 30 ألف متر مربع، متوقعا قدوم أكثر من 150 ألف مشتر من داخل الصين وخارجها إلى المعرض.

 


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