2743 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بدمياط

دمياط معتز الشربينى

قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن 2743 طالبًا بالدبلومات الفنية "الصناعي والزراعي والتجاري والتعليم" المزدوج، بدءوا في أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2017-2018 في 8 لجان موزعين على جميع الإدارات التعليمية، والمقرر انتهاؤها في 8 أغسطس 2018 حيث يؤدون الامتحان في مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

وأكد سويلم ، أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات، وتجهيز 8 لجان على مستوى المحافظة و7 استراحات للمراقبين والملاحظين، مشيرا إلى توقيع بروتوكول مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، ونقل أوراق الأسئلة والإجابات إلى مراكز التصحيح لمنع تسرب الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه جرى تشكيل غرف عمليات بالمديرية برئاسته ومثيلها في جميع الإدارات لتلقي أي شكاوى أو مشكلات قد تحدث خلال فترة الامتحان ومعالجتها في حينها.

وأشار "سويلم" إلى أنه شدد على جميع المشاركين بأعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، وأهمية توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان والتصدي لأي محاولة غش داخل اللجان بكل حزم.