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12 أغسطس نظر دعوى بطلان لائحة البنك الزراعى لوضع حد أقصى للإجازات الاعتيادية

السبت، 28 يوليه 2018 01:38 م
12 أغسطس نظر دعوى بطلان لائحة البنك الزراعى لوضع حد أقصى للإجازات الاعتيادية المحكمة الدستورية العليا -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 98 من لائحة البنك الزراعى، فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى يستحق العامل مقابلا نقديا عنها حتى عام 2000 لجلسة 12أغسطس المقبل .

وكان ورثة المرحوم جمال عبد الناصر، أقاموا دعواهم رقم 56 لسنة 40 دستورية، والتى طالبوا فيها بعدم دستورية المادة 98 من لائحة البنك الزراعى المصرى فيما تضمنته من وضع حد اقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى يستحق العامل مقابلا نقديا عنها حتى 31 ديسمبر 2000، وفيما قصرته من حق العامل فى إثبات ما هو مستحق له من رصيده للإجازات الاعتيادية على الإثبات بالمستندات فقط دون غيرها من كافة أطراف الإثبات مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.


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