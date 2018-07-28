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السبت، 28 يوليه 2018 09:22 م
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وكيل "تعليم الوادى" الجديد يتفقد ورش المدارس الفنية

السبت، 28 يوليه 2018 08:31 م
وكيل "تعليم الوادى" الجديد يتفقد ورش المدارس الفنية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد مدرسة الثانوية الصناعية، للوقوف على مستوى أداء الورش وحجم الإنتاجية والكفاءة بها، تأكيدا على دخول وحدات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلى بالخارجة، وتوفير منتجات من الأثاث وجهاز العروسين وحجرات الأطفال بأسعار مخفضة وبجودة إنتاجية عالية.
 
وقال التداوى إن قسم الورش ( النجارة ) بالمدرسة يقوم بتصنيع منتجات عالية الجودة بأقل الأسعار التنافسية، تيسيرًا على الشباب المقبل على الزواج، والتى تتمثل فى حجرة نوم "مودرن" مكونة من "سرير 150 سم + دولاب 2.70 سم + تسريحة + 2 كوميدينو"، وحجرة أطفال كاملة و"نيش – مكتبات – جزامات – سراير أطفال – ركنه – أبواب وشبابيك"، بالإضافة لعمل صيانة لجميع الأثاثات.
 
وأضاف التداوى، أن المدارس الفنية تسعى لدخول مجال التصنيع والإنتاج، وهو هدفنا الأول تماشيًا مع سياسة وأهداف الدولة ووزارة التربية والتعليم بجعل كل مدرسة وحدة إنتاجية قائمة بذاتها، ما يعمل على زيادة الإنتاج والتنمية. 
 
 
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

متابعة مراحل التصنيع
متابعة مراحل التصنيع

تصنيع جهاز العروسين بالمدرسة
تصنيع جهاز العروسين بالمدرسة

أثناء المتابعة
أثناء المتابعة

 


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