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وفقًا لـ"الوطنية للانتخابات".. هبة فهمى بديلة سحر الهوارى حال إسقاط عضويتها

السبت، 28 يوليه 2018 12:00 ص
وفقًا لـ"الوطنية للانتخابات".. هبة فهمى بديلة سحر الهوارى حال إسقاط عضويتها سحر الهوارى
كتب محمد عبد العظيم
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كشفت القوائم والكشوف الانتخابية الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات التى أدارت وأشرفت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2015، قبل أن تتحول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما نص عليه الدستور، أن المرشحة الاحتياطية هبة الله فهمى عمر هى التى سيتم تصعيدها نائبا عن قائمة فى حب مصر بمحافظة الفيوم بدلا من النائبة سحر الهوارى التى تم إسقاط عضويتها، نظرًا لصدور حكم نهائى ضدها بالحبس 5 سنوات، وذلك حال موافقة المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية بإسقاط العضوية عنها. 

 

وجاءت المرشحة الاحتياطية هبه الله فهمى عمر، التى تحمل نفس الصفة الانتخابية "شخصيات عامة - مرأة" بقائمة فى حب مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد التى ضمت 45 مرشحا أساسيا و45 مرشحًا احتياطيًا لقائمة فى حب مصر.

 

 وجاء ترتيب المرشحة هبه الله محمود فهمى عمر رقم 12 بقائمة المرشحين الاحتياطيين بقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهو نفس رقم النائبة سحر الهوارى فى قائمة "فى حب مصر"، ورقم 1 فى مرشحى القائمة بمحافظة الفيوم التى ترشحت عنها النائبة سحر الهوارى.


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