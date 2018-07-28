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السبت، 28 يوليه 2018 08:40 م
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وزير خارجية روسيا يناقش عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعى مع نظيره البيلاروسى

السبت، 28 يوليه 2018 07:30 م
وزير خارجية روسيا يناقش عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعى مع نظيره البيلاروسى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف ناقش عمليات منظمة معاهدة الأمن الجماعى خلال اتصال هاتفى أجراه مع نظيره البيلاروسى فلاديمير ماكي.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "القضايا الراهنة المتعلقة بعمليات منظمة معاهدة الأمن الجماعى كانت محل نقاش" بين الوزيرين.

وأشارت "تاس" إلى أن دائرة التحقيقات الخاصة الأرمنية اتهمت، أمس الأول، يورى خاتشاتوروف الأمين العام للمنظمة بالإطاحة بالنظام الدستورى عام 2008 حينما كان قائد حامية يريفان التابعة للقوات المسلحة الأرمنية فى ذلك الوقت، وطالبت المحكمة باحتجازه قبل محاكمته.

ومن جانبه، نفى خاتشاتوروف، الذى يشغل منصب أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعى منذ عام 2017، جميع التهم المنسوبة إليه.

وأطلقت محكمة يريفان العامة سراح خاتشاتوروف، اليوم، بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف دولار، ثم عرضت يريفان بدء عملية استبدال خاتشاتوروف من منصبه كأمين عام لمنظمة الأمن الجماعي.

 


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