video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع اللبنانى: الأوضاع ستظل مستقرة فى البلاد

السبت، 28 يوليه 2018 05:08 ص
وزير الدفاع اللبنانى: الأوضاع ستظل مستقرة فى البلاد يعقوب الصراف وزير الدفاع اللبنانى
بيروت أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، إن الأوضاع فى بلاده تظل مستقرة على الرغم مما يدور حوله من أزمات واضطرابات، مشددا على أنه لا نية للبنان فى الاعتداء على أحد، فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل "باستباحة سيادة الدولة اللبنانية يوميا وفى شكل فاضح".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير "الصراف" لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان بيرنيل كارديل، حيث قام وزير الدفاع اللبنانى بإطلاع ممثلة الأمين العام على انعكاسات أزمة النازحين السوريين على الأوضاع الداخلية اللبنانية، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين تدريجيا إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة، وتبدل نظرة المجتمع الدولى حيال هذه العودة.

وتطرقت المناقشات إلى البحث فى نتائج مؤتمر (روما 2) لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، خاصة فى ما يتعلق بالالتزامات الفرنسية لدعم الجيش اللبنانى بالطائرات المروحية القتالية، والاتفاق الثلاثى المزمع إبرامه مع قبرص واليونان المتعلق بالإنقاذ البحرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع اللبنانى يجمد تراخيص حمل الأسلحة فى محافظة بعلبك – الهرمل

وزير الدفاع اللبنانى: أزمة النازحين السوريين تشكل عبئا كبيرا على لبنان

وزير الدفاع اللبنانى

لبنان

أخبار لبنان

الأوضاع السياسية فى لبنان




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة