وزير الدفاع اللبنانى: الأوضاع ستظل مستقرة فى البلاد

بيروت أ ش أ

قال وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، إن الأوضاع فى بلاده تظل مستقرة على الرغم مما يدور حوله من أزمات واضطرابات، مشددا على أنه لا نية للبنان فى الاعتداء على أحد، فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل "باستباحة سيادة الدولة اللبنانية يوميا وفى شكل فاضح".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير "الصراف" لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان بيرنيل كارديل، حيث قام وزير الدفاع اللبنانى بإطلاع ممثلة الأمين العام على انعكاسات أزمة النازحين السوريين على الأوضاع الداخلية اللبنانية، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين تدريجيا إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة، وتبدل نظرة المجتمع الدولى حيال هذه العودة.

وتطرقت المناقشات إلى البحث فى نتائج مؤتمر (روما 2) لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، خاصة فى ما يتعلق بالالتزامات الفرنسية لدعم الجيش اللبنانى بالطائرات المروحية القتالية، والاتفاق الثلاثى المزمع إبرامه مع قبرص واليونان المتعلق بالإنقاذ البحرى.