video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 28 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر حالة الطقس- أرشيفية
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا .
 
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد،  كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
 
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 26 35
 
وسط الدلتا 25 34
 
الإسكندرية 23 31
 
بلطيم 26 31
 
مطروح 22 30
 
السلوم 21 29
 
سيوة 26 37
 
بورسعيد 26 31
 
دمياط 26 29
 
العريش 23 32
 
رفح 23 31
 
الإسماعيلية 24 36
 
السويس 25 36
 
رأس سدر 26 35
 
نخل 19 36
 
نويبع 27 35
 
طابا 26 35
 
كاترين 20 34
 
الطور 23 35
 
شرم الشيخ 30 38
 
الغردقة 29 38
 
مرسى علم 31 37
 
الفيوم 27 36
 
بنى سويف 27 36
 
المنيا 26 37
 
أسيوط 26 38
 
سوهاج 27 39
 
قنا 28 41
 
الأقصر 28 42
 
أسوان 29 43
 
أبوسمبل 30 44
 
الوادى الجديد 25 44
 
شلاتين 29 40
 
أبو رماد 30 38
 
رأس حدربة 31 37
 
حلايب 31 36
 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:
 
 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 30 43
 
المدينة 31 44
 
الرياض 28 42
 
المنامة 32 39
 
أبوظبى 32 44
 
الدوحة 31 41
 
الكويت 32 46
 
دمشق 16 35
 
بيروت 26 30
 
عمان 18 30
 
القدس 19 28
 
غزة 25 30
 
بغداد 28 41
 
مسقط 32 38
 
صنعاء 16 28
 
الخرطوم 25 36
 
طرابلس 25 35
 
تونس 22 35
 
الجزائر 18 29
 
الرباط 17 26
 
نواكشوط 23 28
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 16 32 
 
اسطنبول 22 30
 
اسلام اباد 25 32
 
نيودلهى 25 30
 
جاكرتا 23 34
 
بكين 23 33
 
كوالامبور 25 31
 
طوكيو 24 28
 
أثينا 22 31
 
روما 20 33
 
باريس 16 30
 
مدريد 20 34
 
برلين 19 32
 
لندن 16 27
 
مونتريال 16 26
 
موسكو 21 29
 
نيويورك 20 30
 
واشنطن 21 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة لـ5.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

مصادر تركية: أيمن نور وقيادات الإخوان متورطون فى علاقات مشبوهة مع أوكتار

مصادر تركية: أيمن نور وقيادات الإخوان متورطون فى علاقات مشبوهة مع أوكتار

موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة