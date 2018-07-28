نقابة الأسنان تعلن تسجيل عدوى بالإيدز لعضوين بالإسكندرية منذ شهرين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن استمرار قيمة بدل العدوى 19 جنيها فقط، أصبح أمرا غير مقبول، مشيرا إلى أن النقابة خلال الشهرين الماضيين، سجلت إصابة طبيبين بعدوى بالإيدز بالإسكندرية، مستنكرا استعمال الحكومة على الحكم القضائي الصادر بزيادة البدل من القضاء الإدارى.

وأضاف بدوى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، لعرض خطوات النقابة لدعم دعوى زيادة بدل العدوى، أن نقابة أطباء الأسنان تداخلت مع النقابة العامة للأطباء البشريين، فى الدعوى الخاصة برفع بدل العدوى، مؤكدًا على أن الطبيب يحمل الكثير من العدوى نتيجة طبيعة عمله، مما يعرض أسرته كاملة بانتقال العدوى لهم.