موجز أخبار الـ6.. محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى بالشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، إلى جانب تحذير محافظة القاهرة من ذبح أضاحى العيد بالشوارع والأماكن العامة وتحديد غرامة 5 آلاف لمن يخالف ذلك.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، جانب من تصريحاته خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصري

قضت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل بحبس 16 متهما 3 سنوات مع النفاذ، وبراءة 3 آخرين من رابطة "أولتراس أهلاوى"، "مخلى سبيلهم" فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى.

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس: "الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغدا سيذهب وفد يحمل موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن عملية بناء الإنسان المصرى، هى عملية مجتمعية وليست عملية حكومية، قائلا: " تفتكروا إحنا معانا عصاية سحرية، لحل المسألة لبناء الانسان؟ لأ.. دى عملية فيها تفاعل شديد بين الإصلاح والمجتمع، المستعد لدفع تكلفة الإصلاح".

قال الرئيس السيسى، إن هناك أمة ما بنت فهمها على أن الحرب هى الأصل والاستثناء هو السلام، مضيفا: "معقول هو فى فهم دينى كده".

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزنه من استمرار مسلسل الشائعات واستهداف الدولة، قائلًا: "تكلفة الإصلاح دخلونا فى أمة ذات عوز، أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجى أخرج بيكوا منها يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى، أزعل ولا مزعلش.. فى دى أزعل".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن بناء الإنسان هو تحدى الإنسانية بأكملها، ولم يهتم به بعد المولى سبحانه وتعالى إلا الأنبياء والرسل، لأن صياغة وبناء الإنسان بقيم راقية جدا، هى رسالة الرسالات.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال السنوات الطويلة الماضية تم استهداف الحالة والإنسان المصرى بشكل مباشر وغير مباشر، موجهًا سؤاله للحضور: "مصدقين أن هناك حالة استهداف حقيقية ولا لا!".

حصاد إرهابى كبير تبنته قناة الجزيرة القطرية ، طوال السنوات الماضية ولا زالت ، من خلال فتح منابرها للجماعات الإرهابية لتكون هى المنبر الاول والأخير لهذه الجماعات الإرهابية سواء لنشر أخبارهم أو استضافة قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة ، حقائق لا يمكن أن ينكرها أحد عن التاريخ المضلل للقناة القطرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن "بناء الإنسان المصرى" يعد أيقونة عمل الحكومة من خلال برنامجها الطموح الذى يسعى من خلال محاوره المختلفة إلى بناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء.

حذرت محافظة القاهرة، من ذبح أضاحى عيد الأضحى فى شوارع العاصمة، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى كلمته بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، على أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة وفاعلية شبكة الحماية الاجتماعية لتضم كل من لا دخل له، وكل من لا عائل له، لافتًا إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت استفادة 2.3 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة بلغت 18.4 مليار جنيه، واستفادة 11.2 مليون طفل من البرنامج القومى للوجبات المدرسية باعتماد مالى 984 مليون جنيه، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 15 ألف أسرة من خلال مبادرة توصيل الغاز للمنازل.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

ينشر اليوم السابع" تفاصيل وطريقة وشكل نظام الامتحانات فى الثانوية العامة ضمن النظام الجديد للتعليم المقرر تطبيقه العام الدراسى المقبل، حيث تشهد الامتحانات تغييرا كبيرا فى مضمونها ومحتواها وطريقة أداء الطالب للامتحانات.

قدم طاهر نصر، أحد طلاب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، مقترحات وتوصيات البرنامج الرئاسى فى الجوانب الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية، خلال جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى".

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لبثه مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، حال ترجله خارج السيارة أثناء سيرها وآداء حركات استعراضية "رقصة كيكى" معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وضع اتحاد الكرة شرطا لعودة الجماهير فى مباريات الدورى الجديد الذى ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.

أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيورن تشكيل الفريق الذى يواجه تاونشيب البتسوانى، وجاء التشكيل كالتالى:

رصد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مبلغ 32 مليون جنيه مصرى سنوياً راتب شهرى للإسبانى كيكى سانشيز فلوريس مدرب إسبانيول وأتليتكو مدريد السابق من أجل الموافقة على تدريب منتخب مصر فى الفترة المقبلة خلفاً لهيكتور كوبر.

استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استراتيجية تطوير التعليم وجهود الدولة لتطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستبنى نظاما تعليميا جديدا لجمهورية مصر العربية، وأجيال قادرة على التعلم وتلقى التعليم الراقى، وهذا ما سيتم تحقيقه فى سبتمبر المقبل لأطفال مصر.

خلال مشاركتهم بجلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعرض وزيرى التعليم العالى، والشاب والرياضة، استراتيجيهم وأجابوا على عدد من أسئلة شباب الجامعات.

فى مشهد جديد يرسخ للنسيج القوى للعلاقة بين القوات المسلحة والشعب، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى شابين من المشاركين فى فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، والذى انطلقت فعالياته اليوم السبت بجامعة القاهرة، لتقليد الفريق محمد زكى وزير الدفاع الرتبة الجديدة كفريق أول.

خلال كلمته بختام جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزنه من استمرار مسلسل الشائعات واستهداف الدولة، قائلًا: "تكلفة الإصلاح دخلونا فى أمة، أمة ذات عوز، أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجى أخرج بيكوا منها يقول هاشتاج ارحل يا سيسى، أزعل ولا مزعلش.. فى دى أزعل".

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة أمام المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي انطلق اليوم في منارة التعليم، جامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستمر حتى غد الأحد.

فى الوقت الذى بدأت مصر فى محاربة الشائعات التى تهدد أمنها واقتصادها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولاسيما فيس بوك، تواصل برلمانات الدول الكبرى فى العالم حربها العنيفة ضد الموقع الأكثر شيوعا ضمن السوشيال ميديا بسبب تقصيره فى محاربة الأخبار الكاذبة التى تنتشر عبر منصته والتى باتت تهدد أمنها هى الأخرى.