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منظمة الصحة العالمية: مصر عالجت 50 % من مرضى فيروس C على مستوى العالم

السبت، 28 يوليه 2018 07:39 م
منظمة الصحة العالمية: مصر عالجت 50 % من مرضى فيروس C على مستوى العالم منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام - تصوير محمود فخرى
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قال الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية ، خلال احتفال المنظمة ووزارة الصحة اليوم باليوم العالمى للفيروسات الكبدية ، اليوم بحديقة الازهر ، إن مصر كانت تعتبر من أعلى دول العالم إصابة بفيروس سي، وفى الفترة الأخيرة فى أكتوبر عام 2014 ،تم طرح عقاقير جديدة لعلاج فيروس سى عن طريق الفم.

 وأضاف أن العلاج الجديد يؤخذ لمدة 3 شهور، وفى كل عام وفى يوم  28 من كل سنة نحتفل باليوم العالمى للفيروسات الكبدية ، موضحا أنه مصر عالجت حوالى 50 % من مرضى فيروس سى على مستوى العالم من بداية اكتشاف العقاقير الجديدة.

وأشار إلى أن هناك  71 مليون مصاب بفيروس سي على مستوى العالم، وهناك 325 مليون مصاب بفيروسى سى وبى، على مستوى العالم

وقال أن الفحص الذى يتم حاليا للفيروس يتم من خلال معامل وزارة الصحة ، بحيث يتم توجيه المريض المصاب الى اقرب مركز لعلاجه تابع للجنة القومية،مضيفا أن التغطية الصحية الشاملة شجعت فى الإقبال وعلاج المرضى، ونحلم بحلول 2023 القضاء  على فيروس سى، مؤكدا ان هناك تعاون مع وزارة الصحة المصرية لإجراء المسح الطبى الشامل ،لكن نأمل فى القريب العاجل القضاء على فيروس سي ونامل بحلول 2023 أن تكون مصر من أوائل الدول التى حصلت على شهادة منظمة الصحة العالمية فى القضاء على فيروس سى.

وأضاف أن الحقن الغير الآمن يؤدى إلى الاصابة بفيروس سى وبى، والايدز ، مشدداعلى ضرورة من فتح السرنجة أمامك عند استعمالها ، مشيرا إلى أن 70 % من الحقن غير ضرورى ويمكن استبدالها بأقراص من خلال الفم.

 


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فيروس سى

علاج فيروس سى

منظمة الصحة العالمية الاحتفال بالويم العالمى للفيروسات

حديقة الازهر




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