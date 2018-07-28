مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى تبادل إطلاق نار قرب مدينة سياحية بالمكسيك

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لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 3 آخرون فى تبادل لإطلاق للنار بين قوات من الشرطة ومجرمين بالقرب من مدينة "كانكون" السياحية الشهيرة.

وأفاد التقرير الأولى عن الحادثة الذى أصدره مكتب النائب العام بولاية (كوينتانا رو) - حسبما ذكرت شبكة (فرانس 24)، اليوم السبت - بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار عند اقتحامهم منطقة مطوقة تبعد 16 كيلومترا عن شمال مدينة "كانكون" مساء أمس الجمعة.

وأضاف التقرير، أن من بين القتلى أحد أفراد الشرطة أما الضحايا الأربعة الآخرون كانوا يعملون بموقع الحادثة بينما لم يشر التقرير إلى وجود أية إصابات بين السائحين، وأشارت الشبكة، إلى أن ملايين السائحين من جميع أنحاء العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يزورون "كانكون" كل عام على الرغم من تزايد النزاعات بين عصابات الإتجار بالمخدرات فى ولاية "كوينتانا رو".

ويذكر أن نحو 279 شخصا قد لقوا مصرعهم فى جنوب المكسيك خلال النصف الأول من عام 2018 فى أعمال عنف مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.