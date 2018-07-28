video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 13 شخصا بينهم خبير متفجرات فى حوادث عنف منفصلة بإقليم نانجرهار الأفغانى

السبت، 28 يوليه 2018 09:25 ص
مقتل 13 شخصا بينهم خبير متفجرات فى حوادث عنف منفصلة بإقليم نانجرهار الأفغانى القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

قُتل خبير متفجرات وما لا يقل عن 12 من مسلحى تنظيم داعش، إثر حوادث عنف منفصلة فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامى التابع لحكومة الإقليم فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن مسلحًا قتل بينما كان يقوم بصنع عبوة ناسفة فى منزله فى حى جانى خيل، مشيرًا إلى أن خبير المتفجرات قتل على الفور بعد أن انفجرت العبوات الناسفة أثناء صنعها.

وأوضح البيان، أن العمليات العسكرية التى نفذتها السلطات الأفغانية لم تسفر عن إصابات بين صفوف المدنيين أو قوات الأمن الأفغانية، وأضاف أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية على منطقة أوجاز فى منطقة "هاسكا مينا" ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة من مسلحى داعش، مضيفًا أن غارات جوية منفصلة جرت فى منطقتين وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 من مسلحى داعش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان تغلق معبرين حدوديين مع أفغانستان بالتزامن مع الانتخابات العامة

طالبان تسيطر على مقاطعتين جنوب شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 10 من مسلحى طالبان فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان

استسلام 23 من مسلحى داعش للشرطة فى شمال أفغانستان

اخبار عالمية

تفجير فى افغانستان

تنظيم داعش

القوات الافغانية

مكافحة الارهاب

جماعات ارهابية

اخبار العالم

اخبار افغانستان




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

المالية تبدأ تحصيل جنيه على الطرق السريعة لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

الرئاسة: 600 ألف سؤال من المواطنين لمبادرة أسأل الرئيس

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

5 مكاسب سياسية حول رفع القيود عن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.. برلمانيون: يدعم العلاقات الاستراتيجية بين أمريكا والقاهرة.. يعكس قوة وثبات الدولة.. يوضح الاستقرار السياسى.. ويرسى مبدأ التعامل بالندية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

تحالف الشيطان يجتمع فى تركيا.. مصادر بالمعارضة: "أوكتار" تربطه علاقات مشبوهة بأيمن نور وقيادات الإخوان.. والسلطات التركية تقرر هدم فيلته بعد تهديده بنشر تسجيلات جنسية لقيادات العدالة والتنمية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

محمد صلاح يصل مع ليفربول إلى ميتشيجان قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة