مقتل 13 شخصا بينهم خبير متفجرات فى حوادث عنف منفصلة بإقليم نانجرهار الأفغانى

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قُتل خبير متفجرات وما لا يقل عن 12 من مسلحى تنظيم داعش، إثر حوادث عنف منفصلة فى إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

وقال المكتب الإعلامى التابع لحكومة الإقليم فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن مسلحًا قتل بينما كان يقوم بصنع عبوة ناسفة فى منزله فى حى جانى خيل، مشيرًا إلى أن خبير المتفجرات قتل على الفور بعد أن انفجرت العبوات الناسفة أثناء صنعها.

وأوضح البيان، أن العمليات العسكرية التى نفذتها السلطات الأفغانية لم تسفر عن إصابات بين صفوف المدنيين أو قوات الأمن الأفغانية، وأضاف أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية على منطقة أوجاز فى منطقة "هاسكا مينا" ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة من مسلحى داعش، مضيفًا أن غارات جوية منفصلة جرت فى منطقتين وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 من مسلحى داعش.