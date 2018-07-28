مصر تدخل عصر الأبنية الخضراء باستثمارات 2.5 مليار جنيه

وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، السبت، بروتوكول تعاون مستمر بينها وبين كلا من تحالف شركات العربية الإيطالية لصناعة الأبنية الخضراء وشركة سبارك كونكورد للتجارة والمقاولات ومجموعة شركات ماستر كوم القابضة العالمية لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية للأبنية الخضراء بالتحالف والتعاون مع شركة شنبل الإيطالية العالمية لنظم البناء الحديث وأحد عملاقة قطاع البناء والتشييد الدولى فى صفقة هى الأولى من نوعها وبحجم استثمارات يتخطى 2.5 مليار جنيه.

وشهد توقيع البروتوكول المهندس محمد هشام درويش، وكيل أول الوزارة، مفوضا من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وممثلا لوزارة الإسكان قد قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلا للجانب المصرى، وذلك بحضور العديد من الخبراء والمستثمرين الإيطاليين والمصريين بالإضافة إلى الكثير من المختصين بمجال البناء من الجانبين.

وثمن خبراء فى مجال البناء هذا البروتوكول الذى جرى توقيعه بأنه يمثل توجه للدولة لتحقيق طفرة فى إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى طبقا لأعلى معايير الإنشاء العالمية، ما يحقق سرعة التنفيذ ودقة وكفاءة الإنشاء للإسكان الاجتماعى طبقا للمعايير الدولية فى نظم الأبنية الخضراء.

واعتبر خبراء البناء هذه الخطوة كبداية لدخول مجموعة شركات ماستر كوم القابضة العالمية لصاحبها رجل الأعمال أشرف القط ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد برادة للسوق المصرية وتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة والمتنوعة داخل جمهورية مصر العربية.

من ناحية أخرى، كشف مسئولون مصريون أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى قريبا سيتم فيه الكشف عن تفاصيل أكبر بروتوكول فى مجال الإسكان والتعمير الذى جرى توقيعه كما سيتم خلال المؤتمر إزاحة الستار عن سلسلة تفاهمات ومشاريع ضخمة قادمة ستضع مصر على أولويات متقدمة فى جذب الاستثمار الإيطالى، كما سيضمن نجاحات كبرى ومشروعات تنموية عملاقة بين الجانبين.