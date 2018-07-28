مصادر: انطلاق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب التنسيق منتصف الأسبوع الجارى

كتب وائل ربيعى

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، لـ"اليوم السابع"، أن تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات ستنطلق منتصف الأسبوع الجارى، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق التى من المتوقع إعلانها يوم الاثنين المقبل.

وأضافت المصادر، أن هذه التحويلات لا تعنى إعادة تنسيق رغبات الطلاب مرة أخرى، وإنما تكون للم شمل العائلة المصرية بتحويل الطلاب إلى مناطق جغرافية أقرب إلى محل سكنهم، والمنطقة التى حصلوا على الثانوية العامة منها.