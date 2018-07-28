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السبت، 28 يوليه 2018 10:02 م
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مدريد تدعو لحل أوروبى بعد انقاذ 1200 مهاجر فى يومين

السبت، 28 يوليه 2018 08:58 م
مدريد تدعو لحل أوروبى بعد انقاذ 1200 مهاجر فى يومين مهاجرين - أرشيفية
مدريد (أ ف ب)
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دعا وزير الداخلية الإسبانى السبت، إلى "حل أوروبى لمشكلة الهجرة" بعدما أنقذ خفر السواحل الإسبان فى يومين أكثر من 1200 مهاجر.

وصرح الوزير فرناندو جراندى - مارلاسكا للصحفيين خلال زيارته منطقة قادس بحسب تسجيل وزعته السلطات المحلية "جئنا لنعاين المشاكل الموجودة، مشكلة الهجرة التى هى مشكلة أوروبا وتستدعى حلا أوروبيا".

وكان يزور جنوب البلاد للإطلاع على كيفية استقبال قوات الأمن والصليب الأحمر للمهاجرين.

وكان خفر السواحل أعلنوا السبت، على حسابهم على موقع تويتر أنهم انقذوا 334 شخصا كانوا يستقلون 17 زورقا، والجمعة أنقذ هؤلاء 888 شخصا فى يوم واحد.

وباتت إسبانيا هذا العام أول محجة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا متجاوزة إيطاليا.

وأضاف الوزير الجديد الذى ينتمى إلى حكومة الاشتراكى بيدرو سانشيز أن "هذا الأمر كان متوقعا"، آخذا على الحكومة السابقة برئاسة المحافظ ماريانو راخوى "توقعات فى غير محلها" وخصوصا أن عدد الوافدين من طريق البحر ازداد منذ العام الماضى.

وقال "نحن فى صدد افتتاح مركز" فى ميناء الجزيرة (الأندلس) يستوعب 600 شخص لافتا إلى "أننا فى سباق مع الزمن".

ووصل أكثر من عشرين ألفا و992 مهاجرا إلى إسبانيا بحرا منذ بداية العام وقضى 304 خلال محاولتهم العبور، وفق إحصاء أجرته المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع الماضى حتى 25 يوليو.

وحتى التاريخ المذكور، وصل إلى إيطاليا 18 ألفا و130 مهاجرا وسجل مصرع 1111 شخصا فيما أحصت اليونان وصول 15 الفا و528 شخصا ومصرع 89.

 

 


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