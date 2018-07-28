محمد صلاح: "سعيد للغاية بالعودة للريدز وكتفى أصبح أفضل"

كتب هيثم سلامة

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، أنه سعيد للغاية للعودة إلى الريدز ويشعر بالراحة قبل بداية الموسم الجديد، و كتفه أصبح أفضل.

ونقل نادى ليفربول، عبر حسابه على موقع تويتر، تصريحات محمد صلاح، قائلاً: "أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز، أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفى أصبح أفضل".

ونشر موقع ليفربول الرسمى، مقابلة مع النجم محمد صلاح خلال تدريبات الفريق: "لقد قضيت موسم عظيم هنا لست وحدى فقط بل كل الفريق".

وأضاف محمد صلاح، فى مقابلته مع موقع ليفربول: "عندما يتحدث الناس عن محمد صلاح أشعر بالضغط، حيث إننى سجلت رقمًا قياسيًا فى عدد الأهداف المسجلة فى الدورى الإنجليزى والآن أصبح علينا إنهاء الموسم فى مركز أفضل فى الدورى المحلى وتقديم ما قدمناه فى دوري الأبطال من جديد".