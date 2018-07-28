محلل يتوقع ارتداد المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى 15800 نقطة خلال هذا الأسبوع

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اقترب من مستوى منطقة الدعم بين 15000 إلى 14800 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضى، حيث حقق 15090 نقطة كأقل سعر قبل أن تظهر بوادر للقوة الشرائية استطاعت أن تنهى آخر جلسات الأسبوع الماضى بشكل إيجابى من الناحية الفنية.
وتوقع جمال الدين، لـ"اليوم السابع"، أن يتمكن المؤشر الرئيسى من الارتداد خلال تداولات الأسبوع الجارى وهو ما يعطى فرصة الارتداد على الأجل القصير باتجاه المقاومات 15800 و 16050 نقطة بشكل مبدئى، على أن تحدد أحجام التداول وأداء الأسهم بشكل عام خلال الصعود المتوقع لتحديد إمكانية انتهاء التصحيح المتوسط الأجل عند هذا الحد أو أن التصحيح لا يزال قائماً، ومرجح معاودة الضغوط البيعية وهو ما يميل إليه بصفة أكبر حتى الآن.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى ليغلق عند مستوى 858.467 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1% عن الأسبوع السابق.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 470.353 مليار جنيه إلى 464.820 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.507 مليار جنيه إلى 180.866 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 654.860 مليار جنيه إلى 645.686 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 520 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 547 ألف سند تقريباً.
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