محلل يتوقع ارتداد المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى 15800 نقطة خلال هذا الأسبوع

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اقترب من مستوى منطقة الدعم بين 15000 إلى 14800 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضى، حيث حقق 15090 نقطة كأقل سعر قبل أن تظهر بوادر للقوة الشرائية استطاعت أن تنهى آخر جلسات الأسبوع الماضى بشكل إيجابى من الناحية الفنية.

وتوقع جمال الدين، لـ"اليوم السابع"، أن يتمكن المؤشر الرئيسى من الارتداد خلال تداولات الأسبوع الجارى وهو ما يعطى فرصة الارتداد على الأجل القصير باتجاه المقاومات 15800 و 16050 نقطة بشكل مبدئى، على أن تحدد أحجام التداول وأداء الأسهم بشكل عام خلال الصعود المتوقع لتحديد إمكانية انتهاء التصحيح المتوسط الأجل عند هذا الحد أو أن التصحيح لا يزال قائماً، ومرجح معاودة الضغوط البيعية وهو ما يميل إليه بصفة أكبر حتى الآن.