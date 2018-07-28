محكمة الأقصر تؤيد أحكاما بإجمالى 14 سنة و6 شهور ضد صيدلى متهم بالنصب

الأقصر – أحمد مرعى

قضت محكمة الأقصر الجزئية بتأييد الحكم على صيدلى فى جنحتين بالحبس 6 سنوات، ليصل إجمالى تأييد الأحكام عليه بعد معارضتها إلى 14 عامًا و6 أشهر.

وتعود أحداث القضايا التى قدمها أكثر من 30 مواطنا اتهموا فيها "ت.ث.ح" صيدلى مقيم بالأقصر، بأنه أوهمهم بامتلاكه شركة أدوية ومشروعات تجارية فى أراض بالوجه البحرى، وطلب منهم المشاركة فى التجارة وسيحصلون على أرباح 4 مرات فى السنة بحوالى 15%، وبعد مرور عدة أشهر على دخول عدد كبير من قيادات المدينة من السلك القضائى والأمنى والأطباء ورجال السياحة فى شركته لكونه من عائلة كبيرة وموثوق منها، ولم يوقعوا لذلك عقود بالأموال التى دفعوها بحجة التهرب من الضرائب.

وبالفعل بعد مرور عد أشهر فوجئوا بوقف سداد مبالغ لهم من المتهم كفوائد لأموالهم، بحجة أن شريكه فى القاهرة سرق الأموال وهرب بها بالكامل ولم يستطع الوصول إليه، فتقدموا لمركز شرطة الأقصر بعشرات المحاضر ضد المتهم الذى يتعاملون معه وأخذ منهم أموالهم وهو الصيدلى "ت.ث.ح" ابن مدينة الأقصر، واتهموه فيها باستغلالهم والحصول منهم على حوالى 25 مليون جنيه، وبإجراء التحريات والتحقيق من رجال المباحث والنيابة العامة ثبت فى عقيدتهم حصول المتهم على الأموال، وتم تحويل المحاضر للمحكمة، والتى حملت أرقام 15590 لسنة 2017، جنح قسم الأقصر - 15438 جنح قسم الأقصر - 15318 جنح قسم الأقصر، وقضا المحكمة بحبسه فى المحضر الأول 3 سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، وفى المحضر الثانى 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، وفى الثالث بحبسه عامين وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بتعويض للمدعى بالحق المدنى 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، ونظرت المحكمة القضية الرابعة اليوم وأمرت بحبسه 3 سنوات ليبلغ إجمالى الأحكام على المتهم بالواقعة 11 سنة حبس مع الشغل والنفاذ، بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين.

وتم تحويل محاضر جديدة للنيابة العامة التى أمرت بإحالتها للقضاء، والتى نظرتها المحكمة فى النصف العام من العام الحالى، وأصدرت فيها أحكاما بإجمالى 24 سنة و6 أشهر، وبمعارضتها من قبل المتهم أيدت المحكمة قرارات الحبس فى عدد من القضايا آخرها الجنحتين رقم 393 لسنة 2018 جنح الأقصر، و391 لسنة 2018 جنح الأقصر، بالسجن 6 سنوات مع الشغل وكفالة ألفى جنيه وتعويض مؤقت بمبلغ عشرين ألف جنيه، ليصل إجمالى الأحكام التى تم تأييدها إلى 14 عامًا و6 أشهر حتى الآن، بينما تم تأجيل الآخرين لجلسات متعددة فى سبتمبر المقبل.