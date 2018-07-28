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السبت، 28 يوليه 2018 09:25 م
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محافظ سوهاج: رفع 82 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بقرى مركز البلينا

السبت، 28 يوليه 2018 07:41 م
محافظ سوهاج: رفع 82 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بقرى مركز البلينا أعمال رفع القمامة -أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 82 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بشوارع قرى مركز ومدينة البلينا، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
 
ومن جانبه، قال عامر محمد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة البلينا والقرى، وتم فيها رفع حوالى 82 طن من التراكمات وتم نقلها إلى المقلب العمومى بالجبل الغربى، وأنه جار متابعة الأعمال وتكثيف الحملات بشوارع وقرى المركز، ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق غير الممهدة، وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن بمركز البلينا وقراها.
 
وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية للقرى والمدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق وإزالة مخلفات تطهير الترع والتنسيق مع مديرية الرى بسوهاج.

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