video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: توزيع 16 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين

السبت، 28 يوليه 2018 08:24 م
محافظ سوهاج: توزيع 16 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين المواد الغذائية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، وصول 16 ألف كرتونة سلع غذائية كدفعة أولى من 40 ألف كرتونة بأسعار مخفضة، مقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بأنحاء المحافظة، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، وتبلغ التكلفة الفعلية للكرتونة الواحدة 80 جنيهًا، بينما تقدم للمواطن بسعر 40 جنيهًا فقط.
 
وأوضح عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة عن وصول الدفعة المخصصة 2000 كرتونة لقرى ومدينة ساقلتة، خاصة القرى الأكثر احتياجا، حيث بدأت عصر اليوم فى توزيع عدد من الكراتين بقرية الحرادنة والجلاوية، ولكل أسرة شراء كرتونة واحدة، على أن يتم توزيع باقى الكمية بالقرى الأخرى بمركز ساقلتة والمدينة، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة.
 
وأضاف "عبد المنعم"، أنه سيتمِ استلام وتوزيع الكراتين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالمناطق الاكثر احتياجاً والمناطق البعيدة، تحت إشراف القوات المسلحة، مشيرًا إلى إقبال أهالي ومواطنى سوهاج عليها، وكذلك على منافذ القوات المسلحة بمختلف مراكز المحافظة، والتى توفر الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: جارى الانتهاء من توصيل خط الصرف بقرية الغريزات

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

القوات المسلحة




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة