محافظ سوهاج: توزيع 16 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، وصول 16 ألف كرتونة سلع غذائية كدفعة أولى من 40 ألف كرتونة بأسعار مخفضة، مقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بأنحاء المحافظة، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، وتبلغ التكلفة الفعلية للكرتونة الواحدة 80 جنيهًا، بينما تقدم للمواطن بسعر 40 جنيهًا فقط.

وأوضح عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة عن وصول الدفعة المخصصة 2000 كرتونة لقرى ومدينة ساقلتة، خاصة القرى الأكثر احتياجا، حيث بدأت عصر اليوم فى توزيع عدد من الكراتين بقرية الحرادنة والجلاوية، ولكل أسرة شراء كرتونة واحدة، على أن يتم توزيع باقى الكمية بالقرى الأخرى بمركز ساقلتة والمدينة، وذلك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة.

وأضاف "عبد المنعم"، أنه سيتمِ استلام وتوزيع الكراتين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالمناطق الاكثر احتياجاً والمناطق البعيدة، تحت إشراف القوات المسلحة، مشيرًا إلى إقبال أهالي ومواطنى سوهاج عليها، وكذلك على منافذ القوات المسلحة بمختلف مراكز المحافظة، والتى توفر الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة.