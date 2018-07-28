محافظ البحيرة تطلق مبادرة "شوارعنا نظيفة وأشجارها مثمرة" بكافة القرى والمراكز

البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

دشنت اليوم السبت، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، فعاليات مبادرة "شوارعنا نظيفة وأشجارها مثمرة"، بمشاركة الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والبيئة ومراكز الشباب.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القرى ودهان أسوار المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية، وكذلك تشجير الشوارع الرئيسية وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأوضحت محافظ البحيرة، أنه تم تقسيم المبادرة إلى خمسة مراحل تستهدف كل مرحلة ثلاث مراكز، بمراكز دمنهور وأبو حمص وحوش عيسى لتجميل وتشجير ورفع المخلفات من هذه المراكز وكافة القرى التابعه لهم .

وأضافت أن تلك المبادرة تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة على مستوى محافظات الجمهورية وجعلها سلوك حضارى وعلامة من علامات التقدم والرقى .

وأشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بمدى تفاعل المواطنين وحرصهم على إظهار الشكل الجمالى والحضارى داخل مراكزهم وقراهم وتعاونهم مع الجهات المشاركة فى المبادرة كما اشادت بالتنسيق والتعاون الجيد مع كافة الجهات المشاركة .

جاء ذلك خلال جولتها بمدينة دمنهور، والتى تفقدت خلالها الأعمال التى تجرى لتجميل ميدان قرية قراقص ورفع كافة المخلفات منه وتحويله من مقلب قمامة إلى موقع جمالى ومتنزه للمواطنين، كما تم تطوير شارع الترعة خلف ديوان عام المحافظة وشارع الجمهورية وشارع النصر وزراعتهم بالأزهار والاشجار المثمرة مثل الليمون واليوسفى والبرتقال ورصفهم ورصف الشوارع المتفرعة وصيانة كشافات الاضاءة وتركيب كشافات جديدة بالإضافة الى وضع لافتات بالشوارع تحث المواطنين على عدم القاء القمامة .



1 انطلاق مبادرة شوارعنا نظيفة



2 مبادرة شوارعنا نظيفة



5 محافظ البحيرة خلال جولتها التفقدية