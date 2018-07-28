قائد السباعية للإنشاد الدينى: نعتمد على التراث الصوفى ولا نستخدم الموسيقى

أسوان - صلاح المسن

قال الشيخ حسين البيومى، قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لـ"اليوم السابع"، إن فرقة السباعية تقدم قصائد التراث الصوفى، وإن الفرقة تستخدم الدفوف ولكن لا يتم استخدام الآلات الموسيقية.

وأضاف الشيخ حسين البيومى أن القصائد التى تغنيها فرقة السباعية مثل قصائد سيدنا كعب بن زهير وسيدنا حسان بن ثابت والبوصرى والإمام أبو حنيفة النعمان، وبعض القصائد التى كتبها نخبة من علماء الأزهر الشريف مثل قصائد سيدى صالح الجعفرى، وكذلك قصائد الشيخ التيجانى.

وأشار الشيخ حسين البيومى، قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى، إلى أنه تم اختيار أعضاء الفرقة من كل أنحاء محافظات الصعيد، حيث تضم فرقة السباعية للإنشاد الدينى 21 عضوا من المبتهلين والمنشدين من مختلف الأعمار.

وكانت فرقة السباعية للإنشاد الدينى، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، قد شاركت مؤخرا فى مهرجان "محافل النور" بالهند.

كما وجه المكتب الثقافى فى سفارة مصر بدولة الهند، الشكر لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بمحافظة أسوان، لمشاركتها وتمثيلها مصر باعتبارها ضيف شرف مهرجان محافل النور فى دورته الثامنة والعشرين بولاية كيرلا بدولة الهند.



الشيخ حسين البيومى قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى



الشيخ حسين البيومى قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى



الشيخ حسين البيومى قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى



الشيخ حسين البيومى قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى