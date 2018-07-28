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السبت، 28 يوليه 2018 01:14 م
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فيديو وصور.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل أهالى الكرور وانهيار منزلين بأسوان

السبت، 28 يوليه 2018 11:00 ص
فيديو وصور.. مياه الصرف الصحى تغرق منازل أهالى الكرور وانهيار منزلين بأسوان انفجار خط مياه الصرف
أسوان - صلاح المسن
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يعانى أهالى منطقة الكرور جنوب مدينة أسوان لليوم الثانى على التوالى من تداعيات غرق ومحاصرة منازلهم بمياه الصرف الصحى جراء انفجار خط مياه الصرف الصحى الرئيسى، مما نجم عن ذلك انهيارات فى منزلين.

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية، جهودها لإصلاح خط الصرف الصحى والدفع بمياه الشرب للمواطنين فى المناطق المتضررة.

كانت قد شهدت قرية الكرور جنوب مدينة أسوان، انفجار خط مياه الصرف العمومى لمحطة الصرف 11، مما أدى إلى تعرض العديد من المنازل للتصدع وتلف محتوياتها، وانقطاع مياه الشرب عن أهالى القرية.

فيما أكد المسئولون أنه نتج عن ذلك انقطاع مياه الشرب لحين معالجة الكسر، وتم توفير سيارات مياه شرب للمواطنين فى المناطق التى توقفت عنها المياه لحين إتمام أعمال الإصلاحات، كما أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر على أرض الواقع مع توفير خط الصرف الصحى.

 

 

خط الصرف الصحى
خط الصرف الصحى

 

توزيع المياه
توزيع المياه

 

انفجار خط مياه الصرف
انفجار خط مياه الصرف

 

أعمال الإصلاحات
أعمال الإصلاحات

 

توفير سيارات مياه شرب للمواطنين
توفير سيارات مياه شرب للمواطنين

 

انفجار خط مياه الصرف العمومى لمحطة الصرف
انفجار خط مياه الصرف العمومى لمحطة الصرف

 

تعرض العديد من المنازل للتصدع
تعرض العديد من المنازل للتصدع

 


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