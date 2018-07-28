فيديو وصور.. انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل كوادر إدارة وحدات الأزمات بأسيوط

أسيوط - محمود عجمى

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر لتكوين وحدات إدارة أزمات وكوارث بالمراكز والمدن على غرار مركز إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسى لمنظومة إدارة الكوارث والأزمات وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ومن جانبه، شهد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة بدء المرحلة التدريبية بديوان عام المحافظة بحضور العقيد وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة، ومحيى الدين عبد اللطيف مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وأشار السكرتير العام إلى أهمية تلك التدريبات فى صقل خبرات ومعلومات الكوادر الشبابية من العاملين بالوحدات المحلية وتأهيلهم للعمل بوحدات إدارة الكوارث والأزمات بالمراكز والأحياء، لافتا إلى أن التدريب يستمر على مرحلتين منها تدريب المجموعة الاولى بحضور 17 متدربا من 6 مراكز، إضافة إلى 4 من غرفة عمليات المحافظة الرئيسية والمجموعة الثانية يتم تدريبها فى الفترة من 30 يوليو الى 1 أغسطس وتشمل 21 متدربا من باقي المراكز والأحياء.

ولفت سكرتير عام المحافظة إلى أن مضمون المحاضرات تمثلت فى الاطار المفاهيمي لإدارة الأزمات والكوارث والإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة الأزمات والكوارث وإدارة المخاطر وأثرها في الحد من أثار الأزمة أو الكارثة، وأهمية المعلومات في التعامل معها ودور القوات المسلحة في الأزمات والكوارث ودور الصحافة والاعلام وأهميتهما في إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما، والفساد الإدارى وأثره في الازمات والكوارث ودور اللامركزية في اتخاذ القرار وأهميتها في إدارة الأزمات والكوارث ودور فرق الطوارئ والجهات المعنية بإدارة الأزمة، بالإضافة الى التقنيات وتكنولوجيا الاتصال في إدارة الأزمات وتخطيط إدارة الأزمة وكيفية عمل سيناريوهات لمواجهة الطوارئ المحتملة.

وفِي سياق آخر، وجه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مديرية الطب البيطري بشن حملات مكثفة وإجراءات وقائية بكافة المناطق تجاه الكلاب الضالة التي انتشرت في الشوارع، خصوصًا في المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع وترتب عليها حالات عقر لعدد من المواطنين .

وقال المحافظ، إنه جاءت عدة شكاوي وتلقى عدة بلاغات بانتشار الكلاب الضالة في الشوارع وحدوث حالات عقر في بعض القرى وعلى الفور تم تكليف مديرية الطب البيطري لتكثيف الحملات وإعداد حملات صباحية ومسائية للقضاء على الكلاب الضالة، لافتا إلى أنه يتم التعامل الفورى مع جميع الشكاوى وتلقى المصابين فى حالات العقر في المستشفيات، مشيرًا إلى توفر المصل الخاص بعضة الكلاب أو الحيوانات المختلفة مجانًا في أقسام الطوارئ بشكل منتظم ولا يوجد نقص موضحا وجود مخزون كاف.

وأشار الدسوقي إلى أن إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابعان جميع الشكاوي في هذا الشأن وتوجهها لمديرية الطب البيطري لاتخاذ اللازم باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع هذه الحالات منوهاً أننا جمعياً نعمل في منظومة واحدة ونريد وضع حلول لهذه المشكلة، لافتاً أن المحافظة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم وتضافر جميع الجهود لانهاء هذه المشكلة، مشددًا على الوحدات المحلية بالقضاء على تجعمات القمامة من محيط المدارس والطرق وعلى اطراف القرى وخاصة فى تلك القرى ذات الطبيعة الجبلية والتي تؤدى إلى تجمع الكلاب الضالة وتكون مأوى لهم.

وأضاف الدكتور محمد بخيت مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط أنه تم بالفعل تنظيم عشرات الحملات الصباحية والمسائية لمكافحة الكلاب الضالة وخاصة فى المناطق النائية وعلى اطراف القرى بالمناطق الجبلية وبالمناطق التى توجد بها شكوى من الاهالى والتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع، لرصد ظهور أى كلاب مسعورة أو حيوانات غريبة أمثال السلعوة والتعامل الفورى معها حفاظا على حياة المواطنين .































