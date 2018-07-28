video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. ماذا يعنى إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب؟

السبت، 28 يوليه 2018 03:08 م
فيديو.. ماذا يعنى إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب؟ محكمة النقض - أرشيفية
أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أدرجت محاكم الجنايات المختلفة خلال الفترة الأخيرة عددًا من المتهمين فى قضايا متعلقة "بالإرهاب" على قوائم الكيانات الإرهابية، وبعض تلك الأحكام تم الطعن عليها أمام محكمة النقض، والتى أيدت تلك الطعون وإلغت قرار الإدراج، وكان أبرز قرارات الإدراج إلى تم قبول الطعن فيها مؤخرًا، طعن لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة و1537 أخرين.

وتجيب "اليوم السابع" على أبرز الأسئلة المتعلقة بقانون "الكيانات الإرهابية"، وما النتائج المترتبة على إدراج متهمين على تلك القوائم، أو إلغاء إدراجهم.

 

تم التصديق على قانون "الكيانات الإرهابية" من قبل رئيس الجمهورية عام 2015، يدرج المتهمون على قوائم الإرهاب بناء على تحقيقات النيابة وبقرار من أحدى دوائر الجنايات. كما يجوز الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يومًا أمام أحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. والإدراج النهائى على قوائم الإرهاب يمنع من تولى الوظائف العامة أو ممارسة الحقوق السياسة.التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها متى استخدمت فى نشاطهم الإرهابى. ومنع المتهمين من السفر ووضع الهاربين منهم على قوائم ترقب الوصول. أما بالنسبة للكيانات الإرهابية يحظر أنشطتها وتغلق الأماكن المخصصة لها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

22 سبتمبر الحكم فى إدراج مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

جنايات القاهرة تدرج أسماء 169 شخصا على قائمة الكيانات الإرهابية

الكيانات الارهابية

قانون الكيانات الارهابية

الادراج على قوائم الارهاب

ابو تريكة

التحفظ على اموال ابو تريكة

اخبار مصر

حوادث مصر

الحوادث




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة