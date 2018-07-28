فيديو.. شباب يعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية أمام السيسي بجامعة القاهرة

كتب إبراهيم حسان _ محسن البديوى _ ريهام عبد الله

عرض عدد من الشباب مراحل تطور فكرة مؤتمرات الشباب، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى السادس للشباب الذى ينعقد بجامعة القاهرة على مدار يومين.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.